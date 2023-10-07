Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 1'i bebek 49 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki, aralarında 1 bebeğin de olduğu 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, 1 Ekim'de saat 09.00 sıralarında, Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi.
Can salında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-6' sahil güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salında 1 bebeğin de aralarında bulunduğu 49 kaçak göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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