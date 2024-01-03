Çanakkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan sis nedeniyle 1 kamyonet ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi hafif yaralandı.
Feci kaza, saat 08.30 sıralarında Umurbey beldesi girişindeki kavşakta meydana geldi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştü yolda, 17 AAE 062, 34 HKU 315, 06 BJ 9982, 34 GBT 757, 26 ADH 009 ve 57 DA 303 plakalı otomobiller ile 17 AY 262 plakalı kamyonet, zincirleme kazaya karıştı.
Kazada Zeynep Yılmaz (33), Fatma Aktaş (56), Burhan Yılmaz (40) ve Rıfat Can Kürük (30) hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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