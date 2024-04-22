Çanakkale'deki 10 yıllık cinayet çözüldü: 9 gözaltı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 10 yıl önce bulunan cesedin, halıcı Zeynel Coşar'a (54) ait olduğu ve öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, Coşar'ın eşi, çocukları, kardeşi ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:52
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Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkisinde, 16 Ağustos 2014 tarihinde erkek cesedi bulundu. O dönem yapılan çalışmalarda cesedin kimliği ve olayın şüphelileri tespit edilemedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışması kapsamında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, dosyayı yeniden ele aldı.

DNA ÖRNEKLERİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen bu kişi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankası'nda bulunan yakınları için kayıp ilanı veren ailelerin DNA örnekleri eşleştirildi. Ekiplerin 4 aylık çalışmasıyla cesedin Zeynel Coşar'a ait olduğu saptandı. Ardından Coşar ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüpheliler belirlendi.

Şüphelilere yönelik yapılan saha çalışmaları, teknik takip, HTS ve DNA eşleştirmesi sonucu, 'kasten öldürme' olayını gerçekleştiren, suça iştirak ve yardım ettiği tespit edilen eşi, çocukları, kardeşi ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 kişiye yönelik, 19 Nisan'da, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 8'i Çanakkale, 1'i ise İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler M.C., A.C., G.C., M.C., A.C., M.C., G.C., A.B. ve E.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinden Coşar'ın kendilerine ait olan halı dükkanında 10 Ağustos 2014 tarihinde çıkan tartışma sonrası çıkan boğuşmada öldürüldüğü, cesedinin halıya sarılıp aynı gün, araçla Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkisine götürüp, uçurumdan atıldığı belirlendi.

Şüphelilerin ifadelerinde, Coşar'ın aşırı derece alkol alıp, eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığını, ailenin kazancını eğlence mekanlarında harcadığını, çevredeki kişilere tacize varan davranışlarda bulunduğunu söyledi. Şüpheliler birbirlerini suçlarken, Coşar'ı kimin öldürdüğünün henüz saptanamadığı bildirildi.


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