20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi, İzmir'de yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 2004 yılında Ayhan Begig'in tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan K.Ü'nün (44) İzmir'de olduğunu belirledi.
Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan K.Ü, Aydın'a getirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!