Çanakkale'deki orman yangınına 37 saattir müdahale sürüyor

Çanakkale'de 37 saattir devam eden orman yangınındaki son durum drone ile görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 07:15
Çanakkale'deki orman yangınına 37 saattir müdahale sürüyor
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Çanakkale'de Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan, yangın bölgesindeki son durum havadan drone ile görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

 


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