Çanakkale'de yangın sürüyor: 6 köy boşaltılacak

Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:33

Güncelleme: 17.07.2023 - 17:39

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken gece boyunca ekipler, aralıksız olarak yangına müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı.

Yangının kontrol altına alınması için 15 helikopter, 6 uçak, karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi, 543 personelle müdahale ediliyor. Öğleye doğru şiddetini artıran rüzgar nedeniyle alevler Çanakkale-Çan karayoluna ulaştı.

6 KÖY BOŞALTILACAK

Çanakkale-Çan karayolu ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Valiliği yerleşim yerlerini tehdit eden 6 köyü boşaltma kararı aldı.

"EVLERİNİ BOŞALTMALARI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Konu ile ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak Köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir" denildi.