Çanakkaleli öğrencilerden iktidara sert tepki: 'Bu milletin kaderi ne Saray'da çizilir ne Kandil'de yazılır'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürkçü Öğrenci Birliği ülkede son dönemde yaşanan öğrenci tutuklamalarına ve 'Terörsüz Türkiye' ismi verilen yeni sürece ilişkin tepkilerini dile getirdi. Bir yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler yürüyüşün ardından bir de basın açıklaması yaptı. Birlik adına açıklamayı yapan öğrenci, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti iki yandan ciddi tehdit altındadır. Bir yanda cumhuriyetimizin kurucu değerlerini yok sayan, hukuku siyasi emelleri uğruna ayaklar altına alan, toplumu kutuplaştırarak yöneten bir siyasi iktidar bulunmaktadır. Diğer yanda ise ülkemizi etnik temelde bölmeye çalışan PKK ve uzantıları gibi eli kanlı terör örgütleri milletimizin birliğine ve varlığına göz dikmiştir" dedi.

'TUTUKLAMALAR NE SİNDİRİR NE KORKUTUR'

Genç öğrenci açıklamanın devamında ise şu ifadeleri kullandı: Bu koşullar altında bölücüler cesaret bulmuş, laiklik yok sayılıyor ancak unutulmasın ki bu milletin kaderi ne Saray'da çizilir ne Kandil'de yazılır. Türk halkı Kurtuluş Savaşı'nda 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek kendi kaderini tayin etmiş bağımsızlığını ve cumhuriyetini bedeller ödeyerek kazanmıştır. Bugün hala tutuklu olan arkadaşlarımız da aynı kararlılıkla sokağa çıkmayı göze almıştır. Türk genci için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Tutuklamalar bizi ne sindirir ne korkutur. Aksine mücadele azmimizi daha da güçlendirir. Bizler ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolundan sapmadan hem teröre karşı net ve kararlı hem de halkın egemenliğine sahip çıkan bir anlayışın temsilcileriyiz. Gün ortak değerlerimiz etrafında kenetlenme günüdür. Ülkemizi bölmek ve Atatürk'ü unutturmak isteyenlere karşı omuz omuza mücadele etmek zorundayız."