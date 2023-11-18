Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi beyaza büründü
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen ormanda kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bayramiç'e bağlı Çırpılar köyünün yüksek kesimlerine, mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde orman, köyler ve yerleşim merkezleri beyaza büründü. Bölgede, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bu yıl, yağmurun yetersiz olması nedeniyle kuraklık tehlikesinin yaşandığı Çanakkale’de mevsimin ilk karı vatandaşı sevindirdi.
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