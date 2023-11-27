Canan Güllü: Partilerde kol değil, beyin olmak istiyoruz

Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:40

Güncelleme: 27.11.2023 - 11:40

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı (TKDF) Canan Güllü, kadın kollarında olmaktan bıktıklarını belirterek, "Kol olarak bize dikte edilen yaşam tarzını istemiyoruz. Kol olmak değil, birey olmak, yol arkadaşı olmak, laiklik temelinde birer birey olmak istiyoruz. Tamamlayıcı değil bütünleyici olmak, beyin olmak istiyoruz" diye konuştu.

YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ ÇAĞRI

Yerel seçimlerde kadın adaylara yer verilmesi konusunda siyasi partilere de çağrı yapan Güllü, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ülkenin geleceğine sahip çıkmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Güllü,“Kadınlar olarak eğitime erişimde, istihdamda yer almanın tüm koşullarının sağlandığı bir yüzyıl hayal ediyoruz. Eşitliği sağlamak lafta değil eylemde. Kadınları güçlendireceğiz. Kadınları aktif siyasetin içinde tutacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadın hareketinin 5 Aralık 1934’de seçme ve seçilme hakkını erkeklerden söke söke alan bir gelenekten geldiğini hatırlatan Güllü, “Bu ülkede hala eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin tesisi için çalışan, insan hakları mücadelesi yürüten ve barışın hakim olduğu bir dünya için gayret gösteren kadınlar var. Bu kadınlar ne tarihin erkeklerin belirlediği şekilde yazılmasına, ne adaletin erkeklerin kırbacı gibi işlemesine, ne de hakikatin engellenmesine izin vermeyecekler” diye konuştu.