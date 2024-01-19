Canan Kaftancıoğlu, Adalar Adliyesi’nde boşandı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:38

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:04

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı bırakan Canan Kaftancıoğlu, Ali Naki Kaftancıoğlu’ndan anlaşmalı olarak boşandı.

Antalya’da seçim çalışması yapan Canan Kaftancıoğlu’nun, 8 Ocak tarihinde Adalar Adliyesi’nde Ali Naki Kaftancıoğlu’ndan boşanarak 22 yıllık beraberliklerini sonlandırdığı öğrenildi.

Canan Kaftancıoğlu, geçen yıl aralık ayında, eski mesleği olan doktorluğa geri döndüğüne dair çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada “Saraydaki/ler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:) Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde… Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:)” ifadelerini kullanmıştı.