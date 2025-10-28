Canan Kaftancıoğlu'ndan 'casusluk' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'casusluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı.

Kararlara tepkiler sürerken bir açıklama da CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

"ÇIKSA ÇIKSA SEÇİM DÖNEMİNDEKİ HUKUKSUZLUKLARINIZ ÇIKAR"

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"2019 İstanbul seçimlerinin nasıl kazanıldığını başta CHP örgütleri olmak üzere hepimiz biliyoruz.

Seçim iptali de dahil olmak üzere aynı zarfın içindeki oyları dahi manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır 2019 yerel seçimleri.

Buradan casusluk falan çıkmaz, çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!"