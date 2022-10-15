Canan Kaftancıoğlu, yaralı madencilerin yakınlarını ziyaret etti

15 Ekim 2022 Cumartesi, 14:32

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada yaşanan patlamada 41 işçi yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.

Kaftancıoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütün yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Şu anda bir hastanenin içindeyiz. Dolayısıyla olaya ilişkin yorum yapmaktan ziyade yukarıda meslektaşlarımdan, doktorlar arkadaşlarımızdan şu anda burada tedavisi süren hastalarımızla ilgili bilgi aldım. Meslektaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Umarım acımız katlanarak artmaz ve yaralı arkadaşlarımız bir an önce sağlıklarına kavuşur. Elbette büyük bir patlama. Bu patlamalarda birçok sıkıntı olabiliyor. Sağlık riskleri vardır böyle patlamalarda"