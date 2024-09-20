Candan kardeşler 5. kez hakim karşısında
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.
'Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın 5.duruşması bugün görülüyor. Nihal Candan, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.
Etiketler: #Nihal Candan #Bahar Candan
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