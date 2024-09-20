Candan kardeşler 5. kez hakim karşısında

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.

Candan kardeşler 5. kez hakim karşısında
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:36

'Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın 5.duruşması bugün görülüyor. Nihal Candan, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.


Etiketler: #Nihal Candan #Bahar Candan

İlgili Haberler

Turanlı, Candan kardeşler için ‘İnternetçi ablaların bana karşı bir eylemi yok’ dedi

Turanlı, Candan kardeşler için ‘İnternetçi ablaların bana karşı bir eylemi yok’ dedi
Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında ara karar!

Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında ara karar!
Candan kardeşlerin yargılanmasına devam ediliyor (18 Eylül 2024)

Candan kardeşlerin yargılanmasına devam ediliyor (18 Eylül 2024)
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler