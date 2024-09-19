Turanlı, Candan kardeşler için ‘İnternetçi ablaların bana karşı bir eylemi yok’ dedi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, “Karapara aklama” ve “Suç örgütüne üye olma” suçlarından yargılanmalarına dün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan müştekilerden Ercan Turanlı, 35 yıldır esnaflık yaptığını, ucuza araç alma vaadine inanarak para verdiğini ve toplamda 300 bin TL zararı bulunduğunu belirterek Candan kardeşler için, “İnternetçi ablalar var ya burada görmüştüm, bu ablaların bana karşı bir eylemi yok” dedi.

Müşteki Emre Karakaş’ta mahkemedeki beyanında “icradan ucuz araba” vaadine inandığını söyleyerek BMW araç almak için kendi aracını satarak Uğur Akgün’e para gönderdiğini ancak aracı alamadığını ve 300 bin TL zarara uğratıldığını kaydederek şikâyetçi olduğunu söyledi. Diğer müştekiler de daha ucuza lüks otomobiller almak için ödeme yaptıklarını ancak otomobillerin kendilerine teslim edilmediğini belirterek şikâyetçi olduklarını söylediler.