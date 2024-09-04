Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında

Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:38

Güncelleme: 04.09.2024 - 15:38

Bahar Candan ve Nihal Candan 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile gelirken, tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Candan kardeşler mahkeme salonunda birbirlerine kalp işareti yaparak moral verdiler.

Televizyondaki bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye olmuştu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamenin hazırlanmasının ardından bugün Küçükçekmece 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görülmeye başlandı. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. Tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın ise jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği öğrenildi.

CANDAN KARDEŞLERİN DE ARALARINDA OLDUĞU 22 SANIK YARGILANIYOR

16 Kasım 2023'te Nihal ve Bahar Candan kardeşler hakkında verilen tutuklama kararıyla başlanan kovuşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede Bahar Candan için 'Suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, dolandırıcılığın nitelikli halleri kapsamındaki diğer suçlardan ise toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istendi. Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamedeki diğer 20 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan farklı oranlarda hapis cezası talep edildi.

"HEP YANINDA OLACAĞIZ"

Küçükçekmece 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başladı. Bu sırada Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'a eliyle kalp işareti yaparak kısık bir sesle, 'Dinle, sadece soruları dinle. Hep yanında olacağız. Günün rengi beyazdı, sen de beyazsın. Bugün gökyüzü çok güzel, hava çok güzel' dedi. Bahar Candan da elleriyle kalp işareti yaparak kardeşine karşılık verdi. Bahar Candan mahkeme heyetine sosyal medya işleriyle meşgul olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin liraya kadar çıkabildiğini söyledi. Nihal Candan ise avukat olduğunu ancak stajının iptal edildiğini ve gelirinin bulunmadığını ifade etti. Duruşma, diğer sanıkların ve taraf avukatlarının ifade ve savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.