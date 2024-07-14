Kapanmak istediğini söylemişti Nihal Candan'dan tatil pozları geldi

Yayınlanma: 14.07.2024 - 16:35

Güncelleme: 14.07.2024 - 16:35

Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla cezaevinden tahliye edildi.

Renkli hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan, son olarak günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söylemişti. "Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkçası..." diyerek dikkat çeken Candan bu sefer denizden bir fotoğraf paylaştı.



Tatilde olan Nihal Candan'ın tatil pozlarına pek çok yorum geldi.

Takipçileri "Ne güzel hayat", "E hani kapanıyordun?", "Kardeşin içerideyken ne saçma", "Lüks hayatına devam ediyor" yorumları yaptı.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.