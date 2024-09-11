Candan kardeşler üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:26

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:27

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün devam edilecek.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi Nihal Candan adliyeye geldi.