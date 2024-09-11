Candan kardeşler üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor
Nihal ve Bahar Candan kardeşler, bugün dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından üçüncü kez hakim karşısına çıkacak.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün devam edilecek.
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi Nihal Candan adliyeye geldi.
Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #Nihal Candan #Bahar Candan
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