Candan kardeşlerin yargılama süreci devam ediyor

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, “karapara aklama” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla 44 yıla kadar hapis istemiyle Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarına dün başlandı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00
Candan kardeşlerin yargılama süreci devam ediyor
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Duruşmada beş sanığın savunması alındı. 

Bahar ve Nihal Candan kardeşlere ise savunma sırası gelmedi. 

Sanık savunmalarının alındığı sırada Nihal Candan, Bahar Candan’a, “Her şey çok güzel olacak. Ya Rahman, Ya Settar, Ya Fettah. Yaratanın zamanlamasını bekle. Yaratana bırak, sen çekil aradan o hallediyor. Seni iyi gördüm Bahar, o kadar mutluyum ki” ifadelerini kullandı. 

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.


Etiketler: #Bahar Candan #Candan kardeşler #Nihal Candan

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