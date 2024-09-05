Candan kardeşlerin yargılama süreci devam ediyor

Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2024 - 04:00

Duruşmada beş sanığın savunması alındı.

Bahar ve Nihal Candan kardeşlere ise savunma sırası gelmedi.

Sanık savunmalarının alındığı sırada Nihal Candan, Bahar Candan’a, “Her şey çok güzel olacak. Ya Rahman, Ya Settar, Ya Fettah. Yaratanın zamanlamasını bekle. Yaratana bırak, sen çekil aradan o hallediyor. Seni iyi gördüm Bahar, o kadar mutluyum ki” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.