Candan kardeşlerin yargılanmasına devam ediliyor

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanmalarına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan kardeşlerden Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Nihal Candan, gazeteciler tarafından adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Tutuklu yargılanan Bahar Candan ise henüz salona getirilmedi.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:13
Candan kardeşlerin yargılanmasına devam ediliyor
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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'te 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Tutuklu sanık Bahar Candan ise henüz adliyeye getirilmedi. 4 Eylül Çarşamba günü görülen ilk duruşmada 5 sanığın ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya ara verilmişti.

 


Etiketler: #Bahar Candan #Nihal Candan

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