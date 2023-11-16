Bahar ve Nihal Candan kardeşler için tutuklama talebi

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:23
Bahar ve Nihal Candan kardeşler için tutuklama talebi
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Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti.

Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti. Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükmekmece Adalet Sarayı’na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli de tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


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