'Kocandan boşanıp beni alacaksın' diyeni başından satırla yaraladı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:11

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:11

Yakutiye ilçesindeki bir çay bahçesinde Suzan E. geçmişte gönül ilişkisi yaşadığı, eşinin halasının oğlu Ünal E. tarafından sürekli rahatsız edildiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ünal E.'nin ısrarları üzerine ikili bir çay bahçesinde buluştu. Otomobilde oturdukları sırada Ünal E., iddiaya göre Suzan E.'ye tabanca göstererek 'Seni sakat bırakırım. Kocanı boşayıp beni alacaksın' diyerek tehdit etti.

ÇANTASINDAKİ SATIRLA YARALADI

Otomobilden inip bir kameriyede otururken Suzan E., çantasından çıkardığı satırı Ünal E.'nin başının arka kısmına vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Ünal E., kaçarak çalışanlardan yardım istedi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde tesise önce Ünal E.'nin sonra da elinde satırla Suzan E.'in girdiği görüldü.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ünal E. ambulansla götürüldüğü Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis ekipleri Suzan E.'yi olayda kullandığı satırla polis merkezine götürdü. Hayati tehlikesi bulunmayan ve tedavisi tamamlanan Ünal E. ile Suzan E., Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye aile içi bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde Suzan E., muhabirin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım. Bana, 'Kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Bir sürü iftira attı. Televizyonlara çıkıp haysiyetimle oynadığı için yaptım" diye konuştu. Suzan E.'den önce başı sarılı olarak adliyeye getirilen Ünal E. ise "Kimseyi tehdit etmedim. Beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

Suzan E., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Ünal E. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan Suzan E. ve Ünal E.'nin, aralarındaki ilişki nedeniyle şubat ayında bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları öğrenildi.