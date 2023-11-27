Candaş Tolga Işık, Fatih Terim'i canlı yayına davet etti

Seçil Erzan’ın futbol dünyasından ünlü isimleri dahil ettiği dolandırıcılık sisteminde adı geçen Fatih Terim, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın canlı yayın davetine yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:44
Candaş Tolga Işık, Fatih Terim'i canlı yayına davet etti
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Candaş Tolga Işık, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, merak edilen soruları sormak için Fatih Terim’i arayarak TV 100’de hazırlayıp sunduğu “Az Önce Konuştum” adlı programına davet ettiğini söyledi.

'DEĞERLENDİRECEK'

“Terim, şu an için böyle bir yayının gündemlerinde olmadığını ancak talebimi tekrar ekibiyle değerlendireceklerini söyledi” diyen Candaş Tolga Işık, yanıtı beklediklerini belirtti. 

Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce bizzat kendisini arayıp hakkındaki tüm iddiaları ve merak edilen soruları sormak üzere Fatih Terim’i Az Önce Konuştum'a davet ettim. Terim, şu an için böyle bir yayının gündemlerinde olmadığını ancak talebimi tekrar ekibiyle değerlendireceklerini söyledi. Bekliyoruz…"


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