Candaş Tolga Işık'tan Tansu Çiller itirafı: Bana tezgah kurdu

26 Mart 2022 Cumartesi, 09:04

Armağan Cağlayan’ın Youtube kanalına konuk olan gazeteci Candaş Tolga Işık’tan yıllar sonra bir itiraf geldi. Candaş Tolga Işık, Tansu Çiller’in kendisini bir oyuna getirdiğini söyledi.

“ÇİLLER BANA ÖYLE BİR TEZGAH KURDU Kİ”

“Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki“ sözleriyle sözlerine başlayan Işık, Çiller’in sadece sana konuşuyorum sözleriyle aynı anda birden çok gazeteciye röportaj verdiğini ileri sürdü.

Işık, şu ifadeleri kullandı:

Tansu hanım bana bir tezgah kurdu. Posta Gazetesi’nde hafta sonları için röportaj yapıyorum. Tansu Çiller de o dönem Başbakanlığı falan bırakmış siyasetle ilgisi yok gibi duruyor. Bana bir telefon geldi. Dediler ki “Tansu hanım röportaj verecek” ister misiniz diye soruldu. ‘İsterim tabi ki’ dedim.

Tansu hanm bana ‘İşte ilk sende çıkacak, ilk ve tek sen yapacaksın’ sözleriyle randevuyu verdi. Gittim Tansu hanım geldi röportaj yaptım. Çıktım müthiş mutluyum, yazdım. Bir çıktı abi gazete Tansu hanım aynı röportajı 3 kişiye daha vermiş. Hayatımda yediğim en büyük goldü. Helal olsun Tansu hanıma...

"EN BERBAT SİYASETÇİ"

İlber Ortaylı Hoca boşuna demiyor 'Türk tarihinin en berbat siyasetçisi Tansu Çiller"dir diye. İlber Hoca'ya 'Türkiye tarihinin en berbat siyasetçisi kim' diye sordum. Kendi şivesiyle 'Tansı' cevabı vermişti.

Süleyman Demirel'le ilgili bir söz var. "Demirel sizi kayığa bindirir, sallar, sizi denizde dalga olduğuna inandırır" derlerdi. Tansu Hanım da biliyorsunuz o ekolden... Beni o gün gerçekten inandırdı denizde dalga olduğuna...