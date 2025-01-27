Canik’te rant tam gaz
Samsun Canik’teki Emlak Konut’un Şehri Bahçe Konutları’nın rant aracılığıyla yapıldığı iddia edildi.
CHP Canik İlçe Başkanı Alikemal Küçükaslan, Şehri Bahçe Konutları’nın Canik Belediyesi ve ilçedeki yurttaşların tapulu arazileri üzerinde yapıldığını, toprak sahipleriyle anlaşma yapılırken projede bulunan caminin başka alana kaydırılarak müteahhit firmaya kat karşılığında inşaat yapması için sattığını ve inşaatının da başladığını belirtti.
Canik’te son seçimlerin ardından inşaat faaliyetlerinin hızla yükseldiğine dikkat çeken Küçükaslan, Caniklilere hizmet adı altında yaratılan algının aslında tamamen bir grup yandaşa rant olduğunu, süslü sözlerle üzeri örtülen rant sorununun tam gaz devam ettiğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- İmamoğlu 'Heybedeki turbun' adını açıkladı
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Trump'tan yaptırım tehdidi!
- ‘Ben ölmediğime pişmanım...'