Canik’te rant tam gaz

Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:02

CHP Canik İlçe Başkanı Alikemal Küçükaslan, Şehri Bahçe Konutları’nın Canik Belediyesi ve ilçedeki yurttaşların tapulu arazileri üzerinde yapıldığını, toprak sahipleriyle anlaşma yapılırken projede bulunan caminin başka alana kaydırılarak müteahhit firmaya kat karşılığında inşaat yapması için sattığını ve inşaatının da başladığını belirtti.

Canik’te son seçimlerin ardından inşaat faaliyetlerinin hızla yükseldiğine dikkat çeken Küçükaslan, Caniklilere hizmet adı altında yaratılan algının aslında tamamen bir grup yandaşa rant olduğunu, süslü sözlerle üzeri örtülen rant sorununun tam gaz devam ettiğini söyledi.