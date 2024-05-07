Canıyla savundu: Erol Manisalı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:56

Güncelleme: 07.05.2024 - 09:56

82 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Erol Manisalı, gazetemizdeki köşesinden 25 yıl boyunca okurlara seslendi. Vefa Lisesi mezunu olan Manisalı, ardından London School of Economics’deki eğitimini tamamladı ve 1975’te profesör unvanını aldı.

Manisalı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı ve kurumun Avrupa ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığında çalışmalar yürüttü. İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç ve Mısır’da konferanslar verdi ve uluslararası konferanslarda etkin katılımcı olarak bulundu. Ergenekon soruşturması kapsamında, 13 Nisan 2009’da tutuklanarak gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. 4 Haziran 2009’da cezaevinde rahatsızlık geçiren Manisalı’ya kanser teşhisi konuldu ve tahliye kararı çıktı. Manisalı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 5 Ağustos 2013’te dokuz yıl hapis cezası aldı.

