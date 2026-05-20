Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den 'WhatsApp yazışmaları' iddialarına yanıt

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından CHP delegesi ve iş insanı Turgut Koç ile ilgili gündeme gelen 'WhatsApp yazışmaları' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"SÖZ KONUSU İDDİALAR MESNETSİZDİR"

Güner, şunları kaydetti:

"Bugün dolaşıma sokulan bir ekran görüntüsüne dayalı olarak, belediyemiz iş ve işleyişine ilişkin çeşitli iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu iddialar mesnetsiz olup açıklama yapmak gerekmiştir. Muhatabı ve konusu belli olmayan bu yazışmada, Belediyemizin ödemelerini gerçekleştirdiği ve herhangi bir borcunun olmadığının belirtildiği, bu konuda ısrarlı soruya da tepki verildiği görülmektedir. Dolayısıyla hukuka aykırı herhangi bir husus söz konusu olmadığı gibi Belediyemizin her türlü iş ve işlemi şeffaf ve denetime elverişli şekilde gerçekleştirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."