Çankaya Köşkü'ndeki o tarihi güne özel canlandırma

29.10.2025 11:29:00
Cumhuriyet/Ankara
Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz Cumhuriyetimizin 102'inci yılı anısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti ilanından bir gün önceki "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!'' sözlerinin yapay zekayla canlandırıldığı bir kutlama videosu yayımladı.

Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyetimizin 102'inci yılı anısına bir kutlama videosu yayımladı.

Grafik Tasarımcı Mirza Kök tarafından hazırlanan bu özel video çalışmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde söylediği o tarihi söz, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" görsel canlandırmalar eşliğinde izleyici ile buluşuyor.

Geçmişimizin kutlu mirası, geleceğimizin teminatı, demokrasimizin temeli Cumhuriyeti yansıtan video sosyal medya da büyük ilgi gördü.

