Çankaya’da 19 Mayıs coşkusu

Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:25

Güncelleme: 18.05.2024 - 15:25

Çankaya’da 19 Mayıs kutlamaları; hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri, e-spor etkinlikleri ve genç aşçıların buluşacağı yemek yarışmalarıyla festivale dönüştü.

Çankaya’da kutlamaların merkezi Anıtkabir’in yanıbaşındaki Anıtpark ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı olurken gençlerin bayramı, kentin dört bir yanında onlarca etkinlikle kutlanıyor.

Çankaya Gençlik Festivali adıyla düzenlenen kutlamalar, bugün ve yarın gerçekleşecek dört büyük konserle taçlanacak. Bugün, ilk olarak Ankara’nın en büyük gruplarından biri olan Zakkum, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda sahne alacak.

Saat 20.00’de başlayacak konserde grup birbirinden güzel şarkılarıyla gençleri karşılayacak.

Bu akşamın ikinci sürprizi ise genç yıldız Aleyna Tilki olacak. Saat 21.00’de Anıtpark’ta düzenlenecek konserde Aleyna Tilki, Anıtkabir’in yanı başında gençlerle buluşacak.

Konserlere yarın da devam edilecek, açılışı ise ünlü rock grubumuz Pinhani yapacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki konser, saat 20.00’de başlayacak. Festivalin son büyük konserinde ise Volkan Konak sahne alacak. “Kuzey’in Oğlu” saat 21’de Anıtpark’ta Çankayalılarla bir araya gelecek.

ÇANKAYA’NIN İLK YEMEK YARIŞMASI

Gençlik Festivali kapsamında bugün, Ankaralı dört farklı dans ekibi Kızılay Karanfil Sokak ve Uğur Mumcu Parkı’nda saat 16’da bir araya gelerek “flash mob” tarzında müzik ve dans dolu etkinliklere imza atacaklar.

Festivalin dikkat çeken diğer bir etkinliği ise bu yıl Çankaya’da ilk kez düzenlenen E-Spor Gençlik Kupası olacak. Anka Game Center’da düzenlenecek video oyun turnuvasında 16 genç takım Valorant oyununda 5’e 5 maçlarda ilk kez verilecek kupayı kazanmak için yarışacak.

Festival, yarın 18-30 yaş arası genç şef adaylarının ve profesyonel şeflerin bir araya gelerek yeteneklerini sergileyeceği “Geleceğin Şefleri Yarışıyor” etkinliğiyle devam edecek.

Etkinlik yarın Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin Mutfak Atölyesi’nde saat 12’de başlayacak. Yarışmada genç şefler belirlenen bir tema ve malzeme listesi ile hazırladıkları yemekleri jüriye sunacaklar. Çankaya’nın ilk yemek yarışmasında jüri koltuğunda ise şef Sercan Çam, Tarih ve Tarif’in kurucusu Ceren Bozkurt ile Doruk Erdal olacak.