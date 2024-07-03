Çankaya’da milli maç coşkusu

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:22

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:22

2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına F Grubundan katılarak son 16’ya kalan Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1’lik bir skorla yenerek EURO 2024 çeyrek finaline adını yazdıran Türkiye’nin bir sonraki turda rakibi Hollanda oldu. Çankaya Belediyesi, 18 Haziran’dan bu yana Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda kurduğu 2 dev ekranda Çankayalılara Milli Takım’ın zafer coşkusunu yaşattı.

BAŞKAN GÜNER KARŞILAŞMAYI ÇANKAYALILARLA İZLEDİ

Milli Takımımızın gollerini 57. saniyede ve 59. dakikada Merih Demiral atarken Avusturya’nın golünü ise 66. dakikada Gregoritsch attı. Türkiye, 2-1’lik skorun ardından Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bir üst tura yükselerek Hollanda ile eşleşti. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nı dolduran kalabalık zaferi DJ performansı eşliğinde dans ederek ve meşaleler yakarak kutladı. Maçı izlemeye gelenler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yanı sıra Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları İrfan Alkan, Aydın Özsoy ve meclis üyeleri de yer aldı. Karşılaşmadan önce Çankayalılarla buluşarak sohbet eden Başkan Güner, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

FİNAL MAÇLARI AHLATLIBEL’DE

Avusturya karşısında kazandığı galibiyetle çeyrek finale yükselen Türkiye’nin rakibi Hollanda oldu. Milli Takım’ın 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de gerçekleşecek çeyrek final maçı yine Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gösterilecek. Yarı final maçları ise 9-10 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tüm maçlarını 14 Temmuz’a kadar dev ekranlarında yayınlamayı sürdürecek.