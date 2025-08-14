Çankırı'nın plaka kodu ne? Çankırı'nın plaka numarası kaç? Çankırı ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 11:05:00
Haber Merkezi
Çankırı’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Çankırı ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Çankırı plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ÇANKIRI'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Çankırı’nın plaka kodu 18 olup, İç Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli illerinden biridir.
Çankırı’da araç plakaları, 18 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Çankırı Plaka Kodunun Anlamı

Çankırı’nın plaka kodu olan 18, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.
18 sayısı, Çankırı’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Çankırı ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Çankırı’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Atkaracalar    18 AT
Bayramören    18 BA
Çerkeş    18 C, 18 CE
Eldivan    18 E
Ilgaz    18 IL
Kızılırmak    18 KZ
Korgun    18 KO
Kurşunlu    18 KU
Merkez    18 M, 18 MC
Orta    18 O
Şabanözü    18 Ş
Yapraklı    18 YP

