Çankırı'nın plaka kodu ne? Çankırı'nın plaka numarası kaç? Çankırı ve ilçelerinin plaka harfleri...

Çankırı plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.
ÇANKIRI'NIN PLAKA KODU NEDİR?
Çankırı’nın plaka kodu 18 olup, İç Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli illerinden biridir.
Çankırı’da araç plakaları, 18 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.
Çankırı Plaka Kodunun Anlamı
Çankırı’nın plaka kodu olan 18, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.
18 sayısı, Çankırı’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.
Çankırı ve İlçelerinin Plaka Harfleri
Aşağıda Çankırı’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:
İlçe Plaka Harfleri
Atkaracalar 18 AT
Bayramören 18 BA
Çerkeş 18 C, 18 CE
Eldivan 18 E
Ilgaz 18 IL
Kızılırmak 18 KZ
Korgun 18 KO
Kurşunlu 18 KU
Merkez 18 M, 18 MC
Orta 18 O
Şabanözü 18 Ş
Yapraklı 18 YP