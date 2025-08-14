Çankırı'nın plaka kodu ne? Çankırı'nın plaka numarası kaç? Çankırı ve ilçelerinin plaka harfleri...

Çankırı plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ÇANKIRI'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Çankırı’nın plaka kodu 18 olup, İç Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli illerinden biridir.

Çankırı’da araç plakaları, 18 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Çankırı Plaka Kodunun Anlamı

Çankırı’nın plaka kodu olan 18, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.

18 sayısı, Çankırı’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Çankırı ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Çankırı’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Atkaracalar 18 AT

Bayramören 18 BA

Çerkeş 18 C, 18 CE

Eldivan 18 E

Ilgaz 18 IL

Kızılırmak 18 KZ

Korgun 18 KO

Kurşunlu 18 KU

Merkez 18 M, 18 MC

Orta 18 O

Şabanözü 18 Ş

Yapraklı 18 YP