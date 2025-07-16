Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Çankırı en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Çankırı'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Çankırı’nın telefon kodu kaç? Çankırı’nın alan kodu kaç?

ÇANKIRI'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Çankırı iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0376’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Çankırı için bu kod 376 olarak belirlenmiştir.

ÇANKIRI'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.