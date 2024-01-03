Çankırı’da aranan 95 suçlu yakalandı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:19
Çankırı’da aranan 95 suçlu yakalandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 15-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ve yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.



En Çok Okunan Haberler