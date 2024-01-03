Çankırı’da aranan 95 suçlu yakalandı
Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 15-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ve yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- 'İsrail'i destekleyenlerden farkınız ne?'
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Uçaklar pistte çarpıştı: Ölüler var...
- Saatler içinde değişen suçlama
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- Dikkat çeken 'Suudi Arabistan' ayrıntısı!
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- 'İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz'
- Fabrikada skandal görüntü: Suratına fırlattı!