Çankırı'da muhtar, muhtar adayını öldürdü

Çankırı Çerkeş'te köy muhtar, bir muhtar adayını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı muhtar gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:27
Çankırı'da muhtar, muhtar adayını öldürdü
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, aralarında önceden düşmanlık olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı.

Muhtar Kadir Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.


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