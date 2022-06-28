Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı
Çankırı'da trafik kazası sonucu sürücüsü ölen otomobilde 15 ruhsatsız tabanca ve fişek ile bıçak ele geçirildi.
Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolu Ağılözü köyü mevkisinde B.Ç. idaresindeki otomobil kaza yaptı.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta yapılan incelemede ise 15 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 7 fişek ve bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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