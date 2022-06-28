Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı

Çankırı'da trafik kazası sonucu sürücüsü ölen otomobilde 15 ruhsatsız tabanca ve fişek ile bıçak ele geçirildi.

AA
28 Haziran 2022 Salı, 12:26
Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı
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Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolu Ağılözü köyü mevkisinde B.Ç. idaresindeki otomobil kaza yaptı.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta yapılan incelemede ise 15 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 7 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 


Çankırı kaza Trafik
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