Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı

28 Haziran 2022 Salı, 12:26

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolu Ağılözü köyü mevkisinde B.Ç. idaresindeki otomobil kaza yaptı.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta yapılan incelemede ise 15 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 7 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.