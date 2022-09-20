Çankırı'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

DHA
20 Eylül 2022 Salı, 19:08
Çankırı'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde  Kızılırmak - Sungurlu yolunda öğle saatlerinde kaza meydana geldi.

54 yaşındaki A.K. yönetimindeki otomobil, karşı yönden giden 70 yaşındaki K.Ö.'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücülerden K.Ö. hayatını kaybederken, A.K, D.K. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı


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