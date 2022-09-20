Çankırı'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Çankırı'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak - Sungurlu yolunda öğle saatlerinde kaza meydana geldi.
54 yaşındaki A.K. yönetimindeki otomobil, karşı yönden giden 70 yaşındaki K.Ö.'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücülerden K.Ö. hayatını kaybederken, A.K, D.K. ve Y.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Sedat Peker ne planlıyordu?
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'
- Acıbadem'den Haluk Pekşen açıklaması