Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ile yakaladığı şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:33
Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma timleri şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üstünde yaptığı aramada 2 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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