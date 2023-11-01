Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:33

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:33

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma timleri şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üstünde yaptığı aramada 2 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.