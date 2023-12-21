Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:59

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:59

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Yapraklı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.