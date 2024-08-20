Çankırı’daki orman yangınına müdahale sürüyor

Yayınlanma: 20.08.2024 - 08:41

Güncelleme: 20.08.2024 - 08:41

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle 4 köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yangına müdahalede bulundu. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde yangının ilerleyişi durduruldu.

Ekipler sabah saatleri itibarıyla 4 farklı bölgede soğutma çalışması yapıyor.



