Çankırı’daki orman yangınına müdahale sürüyor

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 14’üncü saatte sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 08:41
Çankırı’daki orman yangınına müdahale sürüyor
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle 4 köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yangına müdahalede bulundu. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde yangının ilerleyişi durduruldu.

Ekipler sabah saatleri itibarıyla 4 farklı bölgede soğutma çalışması yapıyor.


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