Çankırı’daki orman yangınına müdahale sürüyor
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 14’üncü saatte sürüyor.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle 4 köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yangına müdahalede bulundu. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde yangının ilerleyişi durduruldu.
Ekipler sabah saatleri itibarıyla 4 farklı bölgede soğutma çalışması yapıyor.
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