CANLI: Canan Kaftancıoğlu kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:58

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.

Açıklanan karardan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu talimatının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda hareketlilik başladı.

Cumhuriyet.com.tr, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden canlı bildiriyor.

17.00 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Gezi davasından çıkan siyasi kararla birlikte hukukun Türkiye'de askıya alındığını dünya duydu. Bu karar siyasi bir karardır. Seçime giderken ön almaya yönelik bir yol temizliği yapmaya çalışıyorlar.

16.45 CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP binası önünde açıklama yaptı.

Hamzaçebi şunları söyledi: Eğer bu sosyal medya paylaşımlarında herhangi bir şekilde bir terör örgütü propagandası, herhangi bir şekilde cumhurbaşkanına hakaret, herhangi bir şekilde Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerini ihlal eden bazı ifadeler olmuş olsaydı savcılar herhalde altı yıl beklemezlerdi.. Sonra harekete geçen savcı, başlatılan soruşturma görülen mahkeme ve bugün Yargıtay'ın kararı. Bu bu kararın hukuksuz olduğunu gösteriyor.

16.30: CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketlilik başladı. Gazeteciler, il başkanlığı önünde hazırlıklarını yapıyor.