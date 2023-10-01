Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti... Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu savcılığa sevk edildi

Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:14

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:14

Dilan Polat ve Engin Polat çifti şu sıralar Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerin başında yer alıyor.

Genel seçim öncesi sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan ve çektiği videoları ile gündem olan, son olarak İspanya'da yakalanıp serbest bırakılan Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomeni Dilan Polat eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında konuşmuştu.

'MAİL ORDER' İDDİASI

Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, Polat çiftinin mail order yolu ile kara para akladığını öne sürmüştü.

Tartışmaların odağındaki bir başka isim olan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem olmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendisi hakkındaki iddialara küfürlerle yanıt veren Sıla Doğu ile ilgili tartışmalar sürerken Cumhuriyet'in ulaştığı kaynaklar, Muhammed Yakut’un iddialarında adı geçen Sıla Doğu’nun İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına aldığını belirtmişti.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Gazeteci Seher Yaşayacak'ın aktardığına göre Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu, Vatan Emniyet’teki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

