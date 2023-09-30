Son Dakika: Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti... Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

Son dakika haberi... Son zamanlarda 'kara para akladığı' yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti. İddiaya göre Doğu, gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 19:25
Son Dakika: Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti... Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
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'Kara para akladığı' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ettiği ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem oldu. 

Sabah'ın iddiasına göre Doğu, İstanbul Emniyetine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

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