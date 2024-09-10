Fahrettin Altun'dan 'soruşturma' açıklaması: 'Narin Güran ile alakalı gizlilik kararı halen geçerli'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:47

Güncelleme: 10.09.2024 - 09:48

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir" dedi.

RTÜK BAŞKANI: YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yayın yasağı kararı verilmiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Narin Güran'ın kaybolması sonrasında yürütülen soruşturmayla ilgili verdiği yayın yasağının kaldırıldığını duyurmuştu.

ALTUN: GİZLİLİK KARARI HALEN GEÇERLİ

Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir" dedi.

"Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir.

Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir.

Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyu yakından takip etmekte, yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir.

Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz."