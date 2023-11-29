Canlı yayında tansiyon yükseldi! Rezan Epözdemir ve Lube Ayar arasında gerilim: 'Denizbank'ın eline tutuşturduğu şeylerle...'
Aralarında ünlü futbolcularında mağdur olarak yer aldığı Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığının masaya yatırıldığı programda ortam gerildi. Gazeteci Lube Ayar soruşturmayla ilgili sunum yaptığı sırada canlı yayında hukukçu Rezan Epözdemir ile gerilim yaşadı.
Türkiye 'fon' dolandırıcılığını konuşurken, söz konusu
skandal medyanın da en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Sürecin nasıl
başladığı ve nasıl devam ettiğine yönelik detaylar Sözcü TV'de masaya
yatırıldı.
İpek Özbey ile Nokta atışı programına katılan gazeteci Lube
Ayar, devam eden soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
EPÖZDEMİR'DEN AYAR'A TEPKİ
Ayar açıklamalarına devam ederken, canlı yayına avukat Rezan
Epözdemir bağlandı. Dava dosyasında mağdur olarak yer alan 5 ismin avukatlığını
üstlenen Epözdemir, yayına bağlanır bağlanmaz Ayar'a tepki gösterdi.
"HANIMEFENDİYİ BEN TANIMIYORUM"
"Bu yaptığınız çok etik olmadı" diyerek söze
başlayan Epözdemir, "Böyle bir sunum yapılacaksa keşke ben de orada
olsaydım. Ben geleyim bunlara da cevap vereyim orada konuşalım. Hanımefendiyi
ben tanımıyorum. Hukukçu mu önce onu sorayım?" diye sordu.
"DENİZBANK'IN ELİNE TUTUŞTURDUĞU ŞEYLERLE BİR SUNUM
YAPMAYA ÇALIŞIYOR"
İpek Özbey "Hayır. Kendisi gazeteci" diyerek yanıt
verince, Epözdemir sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zaten belli oluyor gazeteci olduğu, hukukçu olmadığı.
Çünkü bir hukuk formasyonu yok. Konuya da çok vakıf değil. Denizbank'ın eline
tutuşturduğu şeylerle bir sunum yapmaya çalışıyor. Ben geleyim cevap hakkımı
kullanayım."
AYAR: "AVUKATSINIZ AMA SAYGISIZLIK YAPIYORSUNUZ"
Ayar ise bu sözlerin üzerine "Siz de gazeteci
değilsiniz. Avukatsınız ama saygısızlık yapıyorsunuz. Buyrun gelin. Ben zaten
geleceğinizi düşünerek hazırlanmıştım" dedi.
Araya giren İpek Özbey de "Lütfen iddialara cevap
verelim. Kimseyi meslekleri üzerinden rencide etmeyelim. Burası öyle bir yer
değil. Ben buna izin verecek bir moderatör değilim" diye konuştu.
Daha sonra yaşanılan süreci anlatan avukat Epözdemir, "Anladığım kadarıyla birileri hanımefendiye benim ismimle birlikte bazı kağıtlar tutuşturmuş, o da burada kendince bir algı manipülasyonu yapmaya çalışıyor. Bu çok doğru değil” dedi.
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