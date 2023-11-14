Ersan Şen'in 'kararı' tepki çekmişti... Avukat Rezan Epözdemir'den Oğuzhan Uğur'un çağrısına yanıt

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:31

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:31

Depremde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahiplerinin avukatlığını Ersan Şen'in üstlenmesi tartışmalara yol açmıştı.

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur da, deprem bölgesinde yaptıkları özel programdan bir kesiti Twitter hesabından paylaşarak Ersan Şen'e tepki göstermişti.

"REZAN BEY'E AÇIK ÇAĞRIMDIR"

Oğuzhan Uğur bu defa, Münevver Karabulut'un ailesinin de avukatı olan Dr. Rezan Epözdemir'e sosyal medyadan çağrı yaptı.

Uğur paylaşımında "Rezan Bey’e açık çağrımdır. Sayın Rezan Epözdemir, sizin de bildiğiniz üzere Ezgi Apartmanı deprem sonrasında, gerek izinsiz yapılan tadilatları, gerek delik deşik edilen perde betonları, gerekse buna göz yuman yetkilileriyle kasıtlı birçok mağduriyetin ve ihmalin başlığı olmuş durumda. Deprem döneminde hiçbir bedel talep etmeden onlarca deprem mağdurunun yanında olduğunuzu da biliyoruz. Devletin bilirkişi tayin ettiği kurumlarca suçlu görülen, kasten adam öldürmekle suçlanan firari kişilerin bulunması ve hak ettikleri cezayı almaları için, ben ve hayatını kaybedenlerin aileleri bu davada yanımızda olmanızı diliyoruz. Sizden ricam, diğer tüm mağduriyetlere emsal olması adına Ezgi Apartmanı’nda hayatını kaybeden 36 canın ailelerinin yürüttüğü bu haklı davalarına müdahil olmanızdır. Duruma sessiz kalmayacağınıza eminim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Rezan Bey’e açık çağrımdır.

Sayın @rezan_epozdemir , sizin de bildiğiniz üzere Ezgi Apartmanı deprem sonrasında, gerek izinsiz yapılan tadilatları, gerek delik deşik edilen perde betonları, gerekse buna göz yuman yetkilileriyle kasıtlı birçok mağduriyetin ve ihmalin başlığı… — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) November 13, 2023

EPÖZDEMİR'DEN YANIT GELDİ

Rezan Epözdemir ise Uğur'un çağrısına yanıt verdi.

Epözdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Oğuzhan Uğur, öncelikle bu konudaki hassasiyetiniz ve çabalarınız için sizi kutluyorum. Bu süreçte depremzedelerin hayatına nasıl dokunduğunuzu büyük bir umutla takip ettik. Biz de depremle ilgili katıldığımız yardım yayınlarında hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve hukuki sorumluluğu olan tüm faillerin emsal mahiyette cezalandırılmaları için bu davalara sosyal sorumluluk projesi olarak bakacağımızı ifade etmiştik. Bu kapsamda, halihazırda aile üyelerini kaybetmiş birçok depremzede ailenin dosyasına avukat sıfatıyla bakıyoruz ve bu soruşturmalarda mağdur aile vekilliği yapıyoruz.

Ezgi apartmanı dosyası da bu davalardan bir tanesi olacaktır. Bu vesile ile bu dosyada da an itibariyle hiçbir talebimiz olmadan talep eden bütün mağdur ailelerin avukatlığını yapacağız ve onların adalet mücadelesine nefes+olmaya çalışacağız. Maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanının rahatlaması ve adaletin tecellisi için birlikte mücadele verececeğimizden hiç endişeniz olmasın, sorumlular hak ettikleri cezaları alacaklar. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü egemen olacak."

Sevgili @OguzhanUgur , öncelikle bu konudaki hassasiyetiniz ve çabalarınız için sizi kutluyorum. Bu süreçte depremzedelerin hayatına nasıl dokunduğunuzu büyük bir umutla takip ettik. Biz de depremle ilgili katıldığımız yardım yayınlarında hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi+ https://t.co/MD1jfTbec8 — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) November 13, 2023

"MAĞDUR AİLELER ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Epözdemir'in paylaşımını alıntılayan Uğur ise "Hiç şüphem yoktu. Şahsım ve mağdur aileler adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.