Canlı yayında 'Ulaşılamayan bölge yok' diyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a Kübra Par'dan tokat gibi yanıt

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:18

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:44

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok kentte arama kurtarma ekiplerinin olmadığı bilinirken, yurttaşlar kendi imkânları ile ailelerini ve yakınlarını çıkarmaya çalışıyor.

Depremin ardından Habertürk TV'de Kübra Par'a konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın yaptığı açıklamalar ise kamuoyunda tepki topladı.

Enkazlara ilişkin "ulaşılamayan bir nokta yok" ifadelerini kullanan Kınık şunları söyledi:

"Yıkılan binaların tamamına ulaşıldı, canlı kontrolü yapıldı, arama kurtarma planlaması yapıldı. Çok büyük oranında da arama kurtarma tamamlandı, diğerlerine geçildi. Ulaşamayan bir nokta yok."

'BİZE ÖYLE BİLGİLER GELMİYOR!'

Par ise Kınık'ın sözleri üzerine, "Bize öyle bilgiler gelmiyor. Az önce yayında bile muhabir arkadaşlarımız hiç çalışmanın başlamadığı enkazlardan yayın yaptılar" dedi.