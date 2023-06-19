Kayıp Polonyalı kadının cesedi çöp torbasında bulundu

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:46

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:00

Yunanistan, dünya çapında infial uyandıran bir tecavüz ve cinayet vakasına sahne oldu. Pazartesi gününden beri kayıp olan 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastasia Rubinska'nın cesedi, polis tarafından, kadını kaçırdığı suçlamasıyla gözetim altında tutulan 32 yaşındaki bir Bangladeş vatandaşının evinin bir kilometre yakınlarında bulundu.

Adli tıp raporuna göre, kimliği polis tarafından doğrulanan kadının ölüm nedeni boğulma. Tam doğrulama için cesedin, kadının erkek arkadaşı tarafından da teşhis edilmesi bekleniyor.

4 PAKİSTANLI 1 BANGLADEŞLİ GÖZALTINDA

Cinayetin fail ya da faillerinin netleştirilmeye çalışıldığı soruşturma kapsamında tutuklanan 32 yaşındaki katil zanlısı baş şüpheli olmaya devam ediyor. Polonyalı kadını kaçırıp tecavüz ettiği iddia edilen 32 yaşındaki Bangladeşli erkeğin ikinci sorgusunun yarın yapılması planlanıyor.

Polonya basını, Wroclaw doğumlu olan 27 yaşındaki kadının Polonya'da bir kuaförlük teknik okulundan mezun olduktan sonra hostes ve model olarak çalıştığını, ancak geçen ay erkek arkadaşı ile birlikte Yunanistan'ın Kos adasına yerleştiğini, her ikisinin de beş yıldızlı bir otelin restoranında çalıştıklarını bildirdi.

Öte yandan, Anastasia'dan Pazartesi gününden bu yana haber alınamadığı, kaybolmadan hemen önce Pakistan ve Bangladeş uyruklu beş erkekle birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü. Bu kişilerden biri olan 32 yaşındaki Bangladeşli katil zanlısı, kadına tecavüz edip öldürmekle suçlanıyor.

Zanlının uzun yıllardır Kos'ta yaşadığı ve toplu konutlarda çalıştığı bildirildi. Komşuları, zanlının bahçelerde ve tarlalarda temizlik işlerinde çalıştığını, son zamanlarda işsiz olduğunu, Çarşamba günü onu panik halinde evin önünden koşarak geçerken gördüklerini ve kıyafetlerinin kanlı olduğunu bildirdiler.

OLAY NASIL OLDU?

Yunan medyası ve görgü tanıklarının ifadesine göre, Anastasia izinli olduğu Pazartesi günü 20:00 sularında bir marketten aldığı şarabı marketin yakınlarında tek başına içmekteydi.

20:30 sularında yalnız oturan kadına, dördünün Pakistan, birinin de Bangladeş uyruklu olduğu belirtilen beş erkek katıldı. Kısa bir süre sonra Polonyalı kadın, içlerinden biriyle (Bangladeşli) motosiklete binerek uzaklaştı.

Anastasia, 22:30 sularında erkek arkadaşını aradı ve "motosikletli bir arkadaşının kendisini eve bırakacağını" söyledi. Fakat bu gerçekleşmedi. Kadın, erkek arkadaşının cep telefonuna konum gönderdi, fakat erkek arkadaşı olay yerine intikal ettiğinde Anastasia artık orada değildi.

GSM kayıtlarında, saat 23.30'da telefonunun beş kilometre ötede açıldığı ve bir daha da aktive olmadığı tespit edildi. Telefon Cumartesi günü Marmari yakınlarındaki boş binalardan birinde bulundu, içinde sim kart yoktu.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Akşamı kadınla birlikte geçiren beş erkek polis tarafından sorgulandı. Polonyalı kadının aşırı derecede alkollü olduğunu, bu yüzden onu kendine gelmesi için eve bıraktıklarını iddia ettiler.

Cuma günü, olaya karışan beş kişiden biri olan 32 yaşındaki Bangladeş uyruklu kişi ifadesinde, 27 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. İddiaya göre adam, kadının tamamen sarhoş olmasından yararlanmıştı. Polis adamdan DNA örnekleri aldı. Evinde İtalya'nın Bergamo kentine bir uçak bileti bulundu. Bileti Anastasia kaybolduktan sonra almıştı ve uçuş Cuma günü için planlanmıştı.

DNA İZLERİ EŞLEŞTİ

Dairede ayrıca kullanılmış iki bira bardağı, sarışın bir kadına ait lekeli bir bluz, turuncu bir sweatshirt ve kırmızı bir bluz daha bulundu. Pazar günü yapılan tetkiklerde, Anastasia'nın DNA izleri katil zanlısı ile eşleşti.

Bangladeşli katil zanlısının oda arkadaşı olan Pakistan uyruklu kişinin vücudunda da bir dizi çizik buldu. Adam bunların birkaç gün önce geçirdiği bir kazanın sonucu olduğunu iddia etti.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor...