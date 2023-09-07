Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Ölüm nedeni belirlendi

Kendisinden bir süre haber alınamadıktan sonra Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ikamet ettiği evde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in ölüm sebebi belli oldu. Akil, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmiş.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:20
Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Ölüm nedeni belirlendi
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Olay, 5 Eylül Perşembe günü Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den bir süre haber alamayan arkadaşı, ikamet ettiği evine gittiğinde Akil’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi. 

Üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Yapılan otopside, Nazlı Ece Akil’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen kadının cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.


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Nazlı Ece Akil Ölüm sakarya

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