Çanta ve şemsiye skandalının ardından AKP’li başkan koruma polisine parti broşürü taşıttı

Diyarbakır'da AKP Yenişehir İlçe Başkanı Nupel Kaya, esnaf ziyareti sırasında kendisine eşlik eden polise parti broşürü taşıttı. Kaya, bu anı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:43
Çanta ve şemsiye skandalının ardından AKP’li başkan koruma polisine parti broşürü taşıttı
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AKP Yenişehir İlçe Başkanı Nupel Kaya, başkanlık yaptığı ilçenin Ofis semtindeki Kooperatifler Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, AKP'li Kaya, esnafı ziyaret etmeye giderken yanında götürdüğü AKP'nin broşürlerini koruma görevi yürüten polis memuruna taşıttırdı. Kaya, ziyaretin ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu görüntüler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yanındaki kadın polise şemsiye tutturup çantasını taşıttığı anları akıllara getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş da yaptığı ziyaretler sırasında çantasını koruma polisine taşıtmıştı.

 


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