Çapa makinesine ayağını kaptıran işçi yaşamını yitirdi

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:43

Aydın’ın Buharkent ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana gelen olayda Akay Karadana tarlada çalıştığı sırada ayağını traktörün arkasındaki çapa makinesine kaptırdı.

Olayı gören Karadana’nın yakınları durumu 112’ye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağını çapa makinesine kaptıran Karadana ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



