Çapa makinesine ayağını kaptıran işçi yaşamını yitirdi
Aydın’ın Buharkent ilçesinde traktörün arkasındaki çapa makinesine ayağını kaptıran ve ağır şekilde yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.
Aydın’ın Buharkent ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana gelen olayda Akay Karadana tarlada çalıştığı sırada ayağını traktörün arkasındaki çapa makinesine kaptırdı.
Olayı gören Karadana’nın yakınları durumu 112’ye bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağını çapa makinesine kaptıran Karadana ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur maaşı ve emekli aylığında son durum
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- Göstericiler sokaklara indi otomobil yaktı
- MHP'de Sinan Ateş istifaları
- 'Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda'
- İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor
- Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayii konuştu
- AKP'den erken seçim açıklaması
- 2023 için korkutan tahmin
- Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti