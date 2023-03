Emrah Safa Gürkan kimdir? Emrah Safa Gürkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:10

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:10

Programda Celal Şengör ağzından küfür kaçırdı. O anlarda Emrah Safa Gürkan ve stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı. Celal Şengör canlı yayında Emrah Safa Gürkan ile konuşurken “Carl Sagan’ı s.. et!” dedi. Emrah Safa Gürkan bu tepki karşısında gülme krizine girdi. Emrah Safa Gürkan'ın kim olduğu, mesleği, nereli olduğu ve kariyeri araştırılıyor. İşte, Emrah Safa Gürkan hakkında merak edilenler...

EMRAH SAFA GÜRKAN KİMDİR?

Emrah Safa Gürkan, 16 Ocak 1981 tarihinde Kocaeli'nin Değirmendere ilçesinde dünyaya geldi. 2003'te Bilkent Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2006'da aynı üniversitede Halil İnalcık'ın danışmanlığında yazdığı Ottoman Corsairs in the Western Mediterranean and Their Place in the Ottoman-Habsburg Rivalry, 1505-1535 adlı tez ile yüksek lisans diplomasını aldı. Ardından Georgetown Üniversitesi'nde Gábor Ágoston ile yazdığı Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman-Habsburg Rivalry başlıklı tez ile de 2012'de doktor unvanını, 2021'de de profesör unvanını aldı.

2017'de çıkan ilk kitabı Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları 2018'de TÜBA tarafından Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne layık görüldü.

2018'de 14. Kadir Has Ödülleri'nde Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü ile TÜBA'ca verilen Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü'nü kazandı.

EMRAH SAFA GÜRKAN ÖDÜLLERİ

Türkiye Bilimler Akademisi, Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü (GEBİP) (2018)

14. Kadir Has Ödülleri, Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü (2018)

Türkiye Bilimler Akademisi, Bilimsel Telif Eser Ödülü (2018) (Sultanın Casusları isimli eserine)

EMRAH SAFA GÜRKAN ESERLERİ